Speranza decide stop a sci | subito polemica nel governo Fi | “Così non va bene”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Loalla riapertura degli impianti sciistici, che era prevista per domani, scatena lapolitica, anche dentro la neonata maggioranza di. A chiedere un rinvio era stato il Comitato tecnico scientifico e questa sera il ministro della Salute Robertoha firmato l'ordinanza, che sposta la riapertura al 5 marzo. La decisione, spiega il Ministero, "tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio" secondo cui la variante della Gran Bretagna "caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi". Il"si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori" ma questo non ferma le polemiche. "La montagna, finora dimenticata, merita rispetto e ...

FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - FertGiuseppe : RT @FratellidItalia: Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regioni… - marin_cdm : RT @FratellidItalia: Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regioni… - AZambo69 : RT @FratellidItalia: Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regioni… - apavo75 : RT @Fabopolis: Quindi 1.745 impianti si erano preparati per riaprire domani. Spendendo anche soldi. Ma @robersperanza con il favore delle t… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza decide

Dopo il vantaggio gli ospiti continuano ad attaccare e così Ancelottidi mettere King e ... Alla prima da titolare in Premier segna una doppietta che ridàdi salvezza al Fulham. Preso ...A 24 ore dalla ripartenza, lo stesso Cts dice che non ci sono più le condizioni e il Governo Draghi -un altro rinvio. È la mazzata finale per tantissimi operatori, che non hanno ...A chiedere un rinvio era stato il Comitato tecnico scientifico. La Lega chiede il cambio della squadra del Cts ...ROMA, 14 FEB - L'inizio della stagione sciistica slitta ancora, stavolta al 5 marzo, provocando l'ira delle Regioni, degli operatori del settore e della Lega. L'ennesimo stop al turismo invernale, ...