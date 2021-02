Sgarbi: “Nuovo lockdown? Draghi cacci Ricciardi e Speranza” (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – “Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura“. Lo afferma il deputato Vittorio Sgarbi, per il quale Draghi “subito dopo l’incarico ricevuto da Mattarella aveva evocato la condizione depressiva degli italiani. Tuttavia, le analisi sbagliate dal Comitato tecnico scientifico e le prospettive senza speranza con la proposta di un nuovo lockdown totale fatta dal consigliere Walter Ricciardi, peraltro in contrasto con ricercatori ben più esperti di lui, non consentiranno a Draghi di fare uscire gli italiani dalla depressione economica e fisica”. Conclude Sgarbi: “Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi. Dopo un anno, diversamente dalla Cina, non si vede la luce“. Leggi su dire (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – “Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura“. Lo afferma il deputato Vittorio Sgarbi, per il quale Draghi “subito dopo l’incarico ricevuto da Mattarella aveva evocato la condizione depressiva degli italiani. Tuttavia, le analisi sbagliate dal Comitato tecnico scientifico e le prospettive senza speranza con la proposta di un nuovo lockdown totale fatta dal consigliere Walter Ricciardi, peraltro in contrasto con ricercatori ben più esperti di lui, non consentiranno a Draghi di fare uscire gli italiani dalla depressione economica e fisica”. Conclude Sgarbi: “Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi. Dopo un anno, diversamente dalla Cina, non si vede la luce“.

