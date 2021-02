Serie B | 23a giornata | vittorie per Reggiana e Frosinone grazie alle reti di Ardemagni e Iemmello La classifica

Leggi su mediagol

Si sono da poco concluse le partite di questo pomeriggio valide per la ventitreesimadiB. Nel match delle ore 15.00, ildi Alessandro Nesta ha battuto per trea due l'Entella di Vincenzo Vivarini, al quale va il plauso di esser rimasto in partita fino alla fine. I Ciociari adesso,alla rete di Pietro, si avvicinano prepotentemente alla zona play off lontana solamente tre punti. Per la formazione ligure, invece, continuano a complicarsi a vista d'occhio le cose a causa della penultima casella dellaoccupata al momento da Schenetti e ...