Scooter contro una bicicletta Due feriti e lunghe code in città

ChiccoDiMaria : Scooter contro scooter. Fratello e sorella che si sfidano con l'arte di Giammonarte! ?? #giammona #giammonarte… -

Ultime Notizie dalla rete : Scooter contro

Primocanale

... (avvenuta quella mattina, ndr)" che lo porta a "scalzare una sconosciuta dalloper fuggire ... Racconta la lottal'agente Rotta, 34enne originario di Pozzuoli, gli spariDemenego, ......- giunte dopo il furto di unomesso a segno la mattina dal 30enne - "che lui ha interpretato come un complotto ovvero come la conferma della esistenza di un complotto orditodi lui e ...Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, sulla strada Panoramica del Montello, a Nervesa della Battaglia. Un ragazzo molto giovane a bordo di una Vespa 50 gialla stava percorrendo ...«Stephan Meran Alejandro Augusto al momento dei fatti, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza ...