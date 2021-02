Proteste in Myanmar: cronaca di un colpo di Stato (Di domenica 14 febbraio 2021) Continuano le Proteste in Myanmar per il nono giorno conseguivo. In decine di migliaia sono scesi in piazza nelle città del Myanmar per le manifestazioni anti-colpo di Stato. I nuovi governanti militari del paese hanno revocato le leggi a tutela della libertà e intensificato gli arresti di politici e attivisti. Da cosa nascono le Proteste Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Continuano leinper il nono giorno conseguivo. In decine di migliaia sono scesi in piazza nelle città delper le manifestazioni anti-di. I nuovi governanti militari del paese hanno revocato le leggi a tutela della libertà e intensificato gli arresti di politici e attivisti. Da cosa nascono le

RaiNews : Gran parte del Paese è sotto tensione dalla scorsa settimana, quando i soldati hanno arrestato Aung San Suu Kyi e d… - amnestyitalia : #Myanmar Stroncate proteste pacifiche, manifestanti feriti - MoliPietro : Proteste in Myanmar: cronaca di un colpo di Stato - Tg1Rai : Le proteste in #Myanmar contro il golpe dei militari di oltre una settimana fa. Nel paese sono stati interrotte pe… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Cinque giornalisti arrestati durante manifestazione di protesta in #Myanmar (… -