Ora è anche ufficiale: il Pescara esonera Breda. In arrivo Grassadonia (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Pescara esonera Roberto Breda, ora è anche ufficiale. Lo avevamo preannunciato ieri pomeriggio ed è arrivato il comunicato: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l'impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali". In arrivo Gianluca Grassadonia, contratto fino a giugno con opzione. Foto: Logo Pescara sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

