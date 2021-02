manu_etoile : RT @ImolaOggi: ??Coronavirus, Oms: a dicembre 2019 già più di 10 ceppi a Wuhan (Significa che, molto probabilmente, il virus circolava già d… - mrcrto : RT @ImolaOggi: ??Coronavirus, Oms: a dicembre 2019 già più di 10 ceppi a Wuhan (Significa che, molto probabilmente, il virus circolava già d… - loreval8 : Coronavirus, esperto dell’Oms: “Il virus circolava ampiamente a Wuhan già nel dicembre 2019”… - razorblack66 : ???????????????????? @iosoioevoi @MinervaMcGrani1 Oms, a dicembre 2019 il virus già circolava molto a Wuhan - PonytaEle : RT @ImolaOggi: ??Coronavirus, Oms: a dicembre 2019 già più di 10 ceppi a Wuhan (Significa che, molto probabilmente, il virus circolava già d… -

... le recenti missioni dell'autorizzate da Pechino (conclusesi il 9 febbraio scorso) hanno evidenziato che il coronavirus circolava già ampiamente nel2019 . In maniera assai più diffusa ......segni che l'epidemia fosse molto più ampia a Wuhan nel2019 rispetto a quanto si pensasse in precedenza. E' quanto afferma, in un'intervista alla Cnn, il capo della missione dell', Peter ...(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Il team dell’Organizzazione mondiale della sanità che a Wuhan ha indagato sull’origine del coronavirus ha scoperto possibili segni che l’epidemia fosse molto più ampia a Wuhan ...Capo missione OMS indagini Covid a Wuhan: “servono più dati. Virus circolava ampiamente già nel dicembre 2019”. Amministrazione Usa: “dati Cina manipolati” ...