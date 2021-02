Non è l’Arena, anticipazioni ed ospiti della puntata del 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 14 febbraio, di Non è l’Arena su La7 dalle ore 20.30 circa. Ecco gli ospiti di Massimo Giletti. Negli studi di La7 Questa sera, domenica 14 febbraio, su La7 dalle ore 20.30 circa, torna con un nuovo appuntamento il talk Non è l’Arena . Vieni sempre tanti ospiti e diversi servizi di approfondimento giornalistico nella trasmissione condotta da Massimo Giletti. Si parte chiaramente con il nuovo Governo del neo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tanti i temi da affrontare: dall’agenda del nuovo Esecutivo, ai Ministri che hanno giurato dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In studio se ne parla con l’Onorevole Maurizio Lupi, il ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 14 febbraio 2021)di questa sera, domenica 14, di Non èsu La7 dalle ore 20.30 circa. Ecco glidi Massimo Giletti. Negli studi di La7 Questa sera, domenica 14, su La7 dalle ore 20.30 circa, torna con un nuovo appuntamento il talk Non è. Vieni sempre tantie diversi servizi di approfondimento giornalistico nella trasmissione condotta da Massimo Giletti. Si parte chiaramente con il nuovo Governo del neo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tanti i temi da affrontare: dall’agenda del nuovo Esecutivo, ai Ministri che hanno giurato dinanzi al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella. In studio se ne parla con l’Onorevole Maurizio Lupi, il ...

