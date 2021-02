Napoli-Juventus 1-0, decide Insigne su rigore. Gattuso respira (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel terzo anticipo della 22a giornata di Serie A, il Napoli batte 1-0 la Juventus, frena la rincorsa scudetto di Pirlo e si porta momentaneamente al quarto posto. Al San Paolo, gli azzurri senza 7 infortunati, ringraziano Lorenzo Insigne, che al 31' trasforma con freddezza un rigore concesso per una manata di Chiellini a Rrahmani. Per Insigne è il 100esimo gol con la maglia azzurra, festeggiato con dedica alla moglie per San Valentino. Dunque, il Napoli si rialza dopo il tonfo a Marassi e vendica in campionato il ko di Supercoppa.Mezz'ora tattica e decisamente bruttina – senza esito i tentativi di Ronaldo, Bernardeschi e Politano - poi l'equilibrio salta. Manata in pieno viso di Chiellini a Rrahmani, l’arbitro Doveri viene richiamato dal Var e assegna il rigore ai ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel terzo anticipo della 22a giornata di Serie A, ilbatte 1-0 la, frena la rincorsa scudetto di Pirlo e si porta momentaneamente al quarto posto. Al San Paolo, gli azzurri senza 7 infortunati, ringraziano Lorenzo, che al 31' trasforma con freddezza unconcesso per una manata di Chiellini a Rrahmani. Perè il 100esimo gol con la maglia azzurra, festeggiato con dedica alla moglie per San Valentino. Dunque, ilsi rialza dopo il tonfo a Marassi e vendica in campionato il ko di Supercoppa.Mezz'ora tattica e decisamente bruttina – senza esito i tentativi di Ronaldo, Bernardeschi e Politano - poi l'equilibrio salta. Manata in pieno viso di Chiellini a Rrahmani, l’arbitro Doveri viene richiamato dal Var e assegna ilai ...

