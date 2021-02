Morto Carlos Menem | la vita tra luci e ombre dell' ex presidente dell' Argentina

marcoranieri72 : RT @agambella: L'ex presidente argentino Carlos Menem è morto all'età di 90 anni. - giornaleradiofm : Argentina: morto l'ex presidente Carlos Menem: (ANSA) - BUENOS AIRES, 14 FEB - L'ex presidente ed attuale senatore… - SALTA70 : È morto a 90 anni il presidente argentino Carlos Saul Menem. Dieci anni al potere (1989-1999) attraverso cui govern… - marcoleofrigio : RT @agambella: L'ex presidente argentino Carlos Menem è morto all'età di 90 anni. - DinamoPress : RT @larsenfede: #Argentina morto oggi l'ex presidente Carlos Menem, paladino del Washington Consensus in Sudamerica e le 'relazioni carnali… -

Buenos Aires, 14 febbraio 2021 - E'Saul Menem Akil , presidente peronista e giustizialista dell' Argentina in un periodo di dieci anni controverso e drammatico. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 2 luglio. Da tempo era ...A 90 anni. L'ex presidente ed attuale senatore argentinoSaul Menem èdomenica a Buenos Aires, all'età di 90 anni. Lo ha reso noto la famiglia precisando che da qualche tempo era ricoverato in una clinica per una infezione urinaria. Nato ad ...ROMA, 14 FEB - epa08060942 Argentinian former President and current Senator Carlos Menem (L) and his daughter Zulema Menem (R), attend the inauguration ceremony of Alberto Fernandez as President at th ...L'ex presidente ed attuale senatore argentino Carlos Saul Menem è morto a Buenos Aires all'età di 90 anni. Lo ha reso noto la famiglia precisando che da qualche tempo era ricoverato in una clinica per ...