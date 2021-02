laziolibera : Leiva lancia la Lazio: 'Inter da scudetto. Ma abbiamo Immobile' - sportli26181512 : Leiva lancia la #Lazio: 'Inter da scudetto. Ma abbiamo Immobile': Il centrocampista biancoceleste ha parlato prima… -

MILANO - La Lazio cerca il colpo contro l'Inter. I biancocelesti vanno alla caccia della settima vittoria consecutiva. Lucas, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato prima del fischio d'inizio: " Non dobbiamo pensare all'anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare, ma la squadra è matura. Dopo 6 ...... Milinkovic - Savic,, Luis Alberto e Marusic. Tandem davanti con Correa e Immobile. Cambia ... e sfiora la rete del vantaggio con Marin che si Marin siin area solo contro Reina, defilato ...Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati e mercato ...Antonio Conte si affiderà al suo consueto 3-5-2, con la coppia d'attacco composta da Lautaro e Lukaku. In mezzo al campo da valutare le condizioni di Vidal: se il cileno sarà pienamente recuperato toc ...