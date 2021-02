Inter-Lazio 3-1, le pagelle di CalcioWeb: sorpasso in vetta, Lukaku è devastante [FOTO] (Di domenica 14 febbraio 2021) Prova di forza dell’Inter che ha vinto contro la Lazio e si è portato in vetta alla classifica del campionato di Serie A, adesso è la principale candidata alla vittoria dello scudetto. Si è concluso il posticipo della 22esima giornata del massimo torneo italiano, ottima prestazione della squadra di Conte: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint nel primo tempo per i nerazzurri che nel primo tempo si trovano in doppio vantaggio con la doppietta di Lukaku, il primo gol sul calcio di rigore. Nella ripresa la Lazio la riapre con Escalante su punizione di Milinkovic, ma 3 minuti più tardi sempre il belga è devastante e serva a Lautaro il pallone del definitivo 3-1. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Prova di forza dell’che ha vinto contro lae si è portato inalla classifica del campionato di Serie A, adesso è la principale candidata alla vittoria dello scudetto. Si è concluso il posticipo della 22esima giornata del massimo torneo italiano, ottima prestazione della squadra di Conte: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Partenza sprint nel primo tempo per i nerazzurri che nel primo tempo si trovano in doppio vantaggio con la doppietta di, il primo gol sul calcio di rigore. Nella ripresa lala riapre con Escalante su punizione di Milinkovic, ma 3 minuti più tardi sempre il belga èe serva a Lautaro il pallone del definitivo 3-1. In alto la ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - cesclovermadrid : ???? Serie A: Final Inter 3-1 Lazio 1-0 R.Lukaku 22'?? 2-0 R.Lukaku 45'?? 2-1 G.Escalante 61'?? 3-1 L.Martinez 64'?? - lauvtaro : RT @ellebii_: Napoli 1-0 Juventus Spezia 2-0 Milan Inter 3-1 Lazio Il weekend perfetto non esist... ah no. ?? -