Il fidanzato di Adua ha preso una drastica decisione | separazione in arrivo?

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 14 febbraio 2021)Del Vesco e Andrea Zenga pare che ormai abbiano deciso di mettere tutto alla luce del sole. Infatti, è di solo poche ore fa la notizia che i due si sarebbero dichiarati amore. Dopo, quindi, un confronto definitivo, finalmente si sono detti ciò che probabilmente già da tempo pensavano. In effetti, possiamo ricordare i ripetuti flirt e ammiccamenti che difficilmente potevano essere interpretati in modo erroneo. Andrea, dopo alcuni tentennamenti, ha pronunciato la seguente frase inequivocabile proprio alla vigilia di S.Valentino: “Mi piaci, ma non un piacere normale. Provo proprio dei sentimenti, ma finora mi sono trattenuto per rispetto per la tua situazione all’esterno. Anche quando mi hai scritto il bigliettino, avrei voluto risponderti. Ma non ho voluto metterti in difficoltà. Vorrei abbracciarti di più”. A quel punto, Rosalinda, dopo questa ...