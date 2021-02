Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Giovedì 18 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 febbraio 2021)UPAS della puntata del 18Thea confessa a Giulia di aver mentito per fornire l’alibi al fratello. Mentre gli operai continuano a protestare per il mancato bonus, i Cantieri subiscono un incidente imprevisto, che mette Roberto in serie difficoltà. Per la “gioia” di Franco e di Renato, Bianca scopre di avere una spiccata sensibilità ecologista e comincia ad agire di conseguenza. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore esecutivo FremantleMedia Renata Anzano, Produttore esecutivo CPTV Napoli ...