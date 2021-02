Vaccino Covid, AstraZeneca: “Sarà testato sui bambini” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Vaccino Oxford-AstraZeneca contro il Coronavirus Sarà testato su 300 minori di età compresa tra i sei e i 17 anni. Lo ha annunciato Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e pediatra. ”Mentre la maggior parte dei bambini e dei ragazzi è colpita solo relativamente dal Covid ed è improbabile che si ammali, è importante Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 13 febbraio 2021) IlOxford-contro il Coronavirussu 300 minori di età compresa tra i sei e i 17 anni. Lo ha annunciato Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e pediatra. ”Mentre la maggior parte deie dei ragazzi è colpita solo relativamente daled è improbabile che si ammali, è importante

