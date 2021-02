Udinese, Gotti: 'Roma? Mi piace l'identità che le ha dato Fonseca' (Di sabato 13 febbraio 2021) UDINE - Luca Gotti , tecnico dell' Udinese , ha presentato in conferenza stampa l'impegno di domani (ore 12.30) in casa della Roma , esordendo dalla recente vittoria dei friulani: "Col Verona abbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021) UDINE - Luca, tecnico dell', ha presentato in conferenza stampa l'impegno di domani (ore 12.30) in casa della, esordendo dalla recente vittoria dei friulani: "Col Verona abbiamo ...

calciodangolo_ : ??#RomaUdinese, i convocati di #Gotti: c'è #DePaul, out #Pereyra ? - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Roma? Mi piace l'identità che le ha dato Fonseca': Il tecnico bianconero: 'All'andata siamo stati… - Fantacalcio : Udinese, Gotti in conferenza: 'Makengo sta crescendo, come Ouwejan' - romanewseu : Roma-Udinese, i convocati di Gotti: out Pereyra, torna de Paul #ASRoma - sportface2016 : #RomaUdinese, i convocati di #Gotti -