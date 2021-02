Spezia - Milan 0 - 0 live: secondo tempo (Di sabato 13 febbraio 2021) L'arbitro fischia l'inizio della ripresa: 45' alla fine della gara. secondo tempo Termina a reti inviolate il primo tempo fra Spezia e Milan, con i padroni di casa che gestiscono il pallino del gioco ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) L'arbitro fischia l'inizio della ripresa: 45' alla fine della gara.Termina a reti inviolate il primofra, con i padroni di casa che gestiscono il pallino del gioco ...

ZZiliani : Non solo Spezia-Milan 2-0, ma anche Roma-Udinese 3-0 al Club di #Caressa è un tema più caldo, stimolante e stuzzica… - ZZiliani : “Dobbiamo parlare di un sacco di cose. C’è il #Milan che ha perso ieri. E #NapoliJuventus”. Non ce la fa proprio… - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - semino14 : Davide Calabria è il Sergio Ramos del Milan? Mi state dicendo questo? - calciomercatoit : ?? Riccardo Cucchi a -