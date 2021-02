Quelle due brutte sorprese. Retroscena-Salvini: quando ha visto i ministri del "governo dei migliori"... (Di sabato 13 febbraio 2021) Lega e Forza Italia rientrano ufficialmente insieme al governo, come non accadeva dal lontano 2008, ma per la prima volta senza i propri leader convolti direttamente nella squadra e con una pattuglia che - come ammette Matteo Salvini - è stata comunicata dal premier incaricato Mario Draghi solo pochi minuti prima del suo ingresso al Quirinale. È il segretario della Lega a commentare a caldo il nuovo esecutivo di unità voluto da Sergio Mattarella: «Imprese, turismo, disabili - questo il flash -. La Lega è da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il cuore dell'Italia». Le prime parole ragionate, affidate ad Enrico Mentana, registrano poi un Salvini ufficialmente soddisfatto per aver visto confermato ciò che era emerso dai colloqui con l'ex presidente della Bce: «Avevamo chiesto il ministero per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Lega e Forza Italia rientrano ufficialmente insieme al, come non accadeva dal lontano 2008, ma per la prima volta senza i propri leader convolti direttamente nella squadra e con una pattuglia che - come ammette Matteo- è stata comunicata dal premier incaricato Mario Draghi solo pochi minuti prima del suo ingresso al Quirinale. È il segretario della Lega a commentare a caldo il nuovo esecutivo di unità voluto da Sergio Mattarella: «Imprese, turismo, disabili - questo il flash -. La Lega è da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il cuore dell'Italia». Le prime parole ragionate, affidate ad Enrico Mentana, registrano poi unufficialmente soddisfatto per averconfermato ciò che era emerso dai colloqui con l'ex presidente della Bce: «Avevamo chiesto il ministero per le ...

trash_italiano : Andrea: 'no è che... quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche' Miranda: #noneladurso - stebellentani : Penso che l’Inter stasera non abbia chance, se non quelle ridottissime dovute al fatto che il calcio non é matemati… - LibriAmati : RT @dvcaradonna: #AssociazioniLibere a #CasaLettori e @LibriAmati Bisogna diffidare di due categorie di persone: quelle che non hanno pers… - vitobarile : @mariocavallaro @GiuseppeConteIT Poche però perché i decreti sicurezza li ha firmati lui e peggio di quelle due leg… - AA311922 : RT @Libero_official: Quelle due brutte sorprese. Retroscena-#Salvini: quando ha visto i ministri del 'governo dei migliori' -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle due trans anche il "genere": da bisogno a ideologia

Sono i social e la scuola i due pilastri che convincono le ragazze che il senso di spaesamento, ... Più sorprendente è che essa sia presente anche a scuola, e invece in quelle statunitensi gli educatori,...

Governo Draghi, 8 donne su 23 ministri: la competenza delle donne e le resistenze di (certi) partiti

Il primo scontento di Forza Italia è Berlusconi L'elenco impone dunque due riflessioni: le figure ... Di quelle tecniche si sa ancora meno. Lo 'stile Draghi', che già ha tanto commosso i cronisti, loro ...

“Attenti a quelle due”: avviso sui social dopo il furto di vini La Stampa Io, musicista apartitico, chiedo una firma per bloccare la deriva fascista

Parte da Stezzema, luogo dell'eccidio del 1944, una proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. È il momento di prendere posizione e contribuire a scongiurare il peggio ...

Luisa Ranieri: «Montalbano, a noi due»

«Oggi sono una donna che ha raggiunto se stessa, non sono più alla ricerca» scherza l'attrice, protagonista in tv con "Le indagini di Lolita Lobosco" in un ruolo che "sfida” quello del marito, Luca Zi ...

Sono i social e la scuola ipilastri che convincono le ragazze che il senso di spaesamento, ... Più sorprendente è che essa sia presente anche a scuola, e invece instatunitensi gli educatori,...Il primo scontento di Forza Italia è Berlusconi L'elenco impone dunqueriflessioni: le figure ... Ditecniche si sa ancora meno. Lo 'stile Draghi', che già ha tanto commosso i cronisti, loro ...Parte da Stezzema, luogo dell'eccidio del 1944, una proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. È il momento di prendere posizione e contribuire a scongiurare il peggio ...«Oggi sono una donna che ha raggiunto se stessa, non sono più alla ricerca» scherza l'attrice, protagonista in tv con "Le indagini di Lolita Lobosco" in un ruolo che "sfida” quello del marito, Luca Zi ...