Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - La barca italiana Luna Rossa ha battuto due a zero la barca britannica Ineos Team UK nelle prime due regate della finale delle Challenger's Series per l'America's Cup in corso a Auckland, Nuova Zelanda. La vittoria sarà assegnata al meglio di 13 regate e deciderà lo sfidante del Team New Zealand per la prestigiosa America's Cup. Il timoniere di Luna Rossa Jimmy Spithill ha guidato il team della barca italiana a vincere per un minuto e 52 secondi nella prima gara, caratterizzata dal vento leggero. Nella seconda il vento era piu' forte e ha spinto la velocita' delle barche supertecnologiche fino a 48 nodi, avvantaggiando gli inglesi, ma Luna Rossa ha vinto anche ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - La barca italianaha battuto due a zero la barca britannica Ineos Team UK nelleduefinale delle Challenger's Series per l'America's Cup in corso a Auckland, Nuova Zelanda. La vittoria sarà assegnata al meglio di 13e deciderà lo sfidante del Team New Zealand per la prestigiosa America's Cup. Il timoniere diJimmy Spithill ha guidato il teambarca italiana are per un minuto e 52 secondi nella prima gara, caratterizzata dal vento leggero. Nella seconda il vento era piu' forte e ha spinto la velocita' delle barche supertecnologiche fino a 48 nodi, avvantaggiando gli, maha vinto anche ...

