LIVE – Berrettini-Khachanov 6-6, Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 13 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov, valido per il terzo turno dell’Australian Open 2021. Il romano ha superato in tre set Anderson e in quattro il giovane ceco Machac: ora il LIVEllo si alza contro il potente russo che recentemente ha sfidato Sinner. Sportface.it vi accompagnerà mediante una DIRETTA scritta, aggiornata in tempo reale, per quanto riguarda la sfida in programma sabato 13 febbraio dalle ore 7:00 italiane. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Ile latestuale del match tra Matteoe Karen, valido per il terzo turno dell’. Il romano ha superato in tre set Anderson e in quattro il giovane ceco Machac: ora illlo si alza contro il potente russo che recentemente ha sfidato Sinner. Sportface.it vi accompagnerà mediante unascritta, aggiornata in tempo reale, per quanto riguarda la sfida in programma sabato 13 febbraio dalle ore 7:00 italiane. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLI...

sportface2016 : Segui il LIVE del match #Berrettini-Khachanov, #AustralianOpen 2021: RISULTATO in DIRETTA - Eurosport_IT : SI COMINCIA, DAI MATTEO! ?????? ?? Segui LIVE il match contro Khachanov: - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: i match di sabato 13 febbraio. In campo Berrettini - Eurosport_IT : Nessun problema per Tsitsipas contro Ymer, tra poco in campo il nostro Matteo Berrettini ?????? Segui la sfida contro… - Eurosport_IT : Tornano in campo gli azzurri, tocca a Berrettini e Fognini ?? Segui in diretta tutti i match del day 6 di Australia… -