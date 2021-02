L'infettivologo Bassetti: 'Circola la variante inglese, vanno accelerate le vaccinazioni' (Di sabato 13 febbraio 2021) Una corsa contro il tempo: "La situazione epidemiologica italiana rimane stabile con tasso di positività nazionale al 4.6% e discesa lenta dell'1 - 2% dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) Una corsa contro il tempo: "La situazione epidemiologica italiana rimane stabile con tasso di positività nazionale al 4.6% e discesa lenta dell'1 - 2% dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. ...

andvaccaro : I no-vax minacciano di morte l'infettivologo Matteo Bassetti - MedicalScitech : EMERGENZA #COVID19, LA #LIGURIA SPINGE PER IL VACCINO RUSSO SPUTNIK V #SPUTNIKV DI @SPUTNIKVACCINE Il presidente de… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Sono giorni e giorni che il DocStar insiste sul russo?? Emergenza Covid, la Liguria spinge per il vaccino russo Il presi… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Sono giorni e giorni che il DocStar insiste sul russo?? Emergenza Covid, la Liguria spinge per il vaccino russo Il presi… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Sono giorni e giorni che il DocStar insiste sul russo?? Emergenza Covid, la Liguria spinge per il vaccino russo Il presi… -