La Juventus sfida il Real Madrid per due difensori

Sono David Alaba e Pau Torres i nuovi obiettivi per la difesa della Juventus. I due piacciono molto già per il mercato estivo, ma c'è da superare la concorrenza del Real Madrid La notizia è riportata dall'autorevole quotidiano spagnolo 'As': David Alaba e Pau Torres sono entrati nel mirino della Juventus.

