Jonathan Bailey, l'Anthony di Bridgerton: "Sono gay, mi dicevano di non dirlo" (Di sabato 13 febbraio 2021) "Molti mi dicevano di non fare coming out, avvisandomi che negli studios accettano che tu sia 'gay, ma non troppo'. Credo che non dovrebbe importare quale ruolo tu interpreti. Eppure sembra esistere una linea di pensiero secondo la quale uomini apertamente gay, non possano diventare protagonisti maschili etero". A dirlo è l'attore Jonathan Bailey meglio noto come l'Anthony di Bridgerton, che dopo il grande successo avuto dalla serie Netflix ha deciso di raccontare questo retroscena sulla sua carriera. L'attore britannico, considerato un sex symbol, ha spiegato di aver deciso di non seguire quei consigli e non nascondere mai la sua sessualità, necessità che invece a volte assale alcuni interpreti omosessuali e che li porta a non rendere noto ciò che accade nelle loro vite al di fuori ...

