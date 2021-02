Inter-Lazio, Conte: “Allo ‘Stadium’ reazione sbagliata, chiedo scusa. Sarà un match stimolante, Lukaku? Ecco cosa mi aspetto” (Di sabato 13 febbraio 2021) Siamo tenuti in ogni circostanza ad essere dei modelli educativi. Ho reagito nel modo sbagliato a una provocazione, chiedo scusaInizia così la conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in vista della sfida Interna contro la Lazio. L'allenatore della compagine nerazzurra è tornato sull’episodio dell'"Allianz Stadium" nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro la Juventus, chiarendo la sua posizione prima di procedere con la presentazione della sfida in programma domani sera (domenica 14 febbraio), alle ore 20.45, Allo stadio "San Siro", contro la formazione biancoceleste, allenata da coach Simone Inzaghi.Di seguito il breve preambolo del tecnico dell'Inter "La verità l'hanno vista e sentita tutti ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Siamo tenuti in ogni circostanza ad essere dei modelli educativi. Ho reagito nel modo sbagliato a una provocazione,Inizia così la conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Antonio, in vista della sfidana contro la. L'allenatore della compagine nerazzurra è tornato sull’episodio dell'"Allianz Stadium" nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro la Juventus, chiarendo la sua posizione prima di procedere con la presentazione della sfida in programma domani sera (domenica 14 febbraio), alle ore 20.45,stadio "San Siro", contro la formazione biancoceleste, allenata da coach Simone Inzaghi.Di seguito il breve preambolo del tecnico dell'"La verità l'hanno vista e sentita tutti ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - SkySport : Inter-Lazio, Conte: 'A Torino reazione sbagliata, chiedo scusa. Siamo dei modelli' - LuigiTironel7 : Mollare ora è stupido e la squadra non mollerà vediamo inter lazio derby e milan roma e ricordatevi gara da recuper… - OfficialSitso : Inter vs Lazio Conte vs Inzaghi Lukaku vs Immobile -