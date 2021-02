I lavoratori Embraco licenziati dopo anni di promesse scrivono a Draghi: “Intervenga sulle banche per sbloccare i finanziamenti” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ieri sono partite lettere di licenziamento (….) tutto è di nuovo appeso a un filo e sta rapidamente scivolando verso il baratro. E il motivo di tale incertezza è dovuto al rifiuto da parte delle banche di concedere i finanziamenti necessari a far ripartire la produzione”. Inizia così la lettera inviata dai 400 lavoratori della ex Embraco al neo premier Mario Draghi per chiedergli di intervenire sbloccando i soldi che gli istituti di credito non sembrano disponibili a versare. La prima crisi aziendale su cui l’ex presidente della Bce viene chiamato in causa è deflagrata nel 2018 e negli anni è diventata un simbolo delle promesse non mantenute dalla politica. Nel febbraio di quell’anno, in piena campagna elettorale, la fabbrica era diventata meta fissa di politici che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ieri sono partite lettere di licenziamento (….) tutto è di nuovo appeso a un filo e sta rapidamente scivolando verso il baratro. E il motivo di tale incertezza è dovuto al rifiuto da parte delledi concedere inecessari a far ripartire la produzione”. Inizia così la lettera inviata dai 400della exal neo premier Marioper chiedergli di intervenire sbloccando i soldi che gli istituti di credito non sembrano disponibili a versare. La prima crisi aziendale su cui l’ex presidente della Bce viene chiamato in causa è deflagrata nel 2018 e negliè diventata un simbolo dellenon mantenute dalla politica. Nel febbraio di quell’anno, in piena campagna elettorale, la fabbrica era diventata meta fissa di politici che ...

