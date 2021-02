Grande Fratello Vip 5 nomination a tre per scoprire il terzo finalista (video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 i nominati della puntata di venerdì 12 febbraio sono: Tommaso, Andrea e Rosalinda ma in gioco c’è la finale (video) La finale del 1 marzo è sempre più vicina e il Grande Fratello Vip non può permettersi di perdere per strada un altro concorrente. Così dopo l’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta nella serata di venerdì 12 febbraio è partito un televoto per stabilire chi sarà il terzo finalista insieme a Pierpaolo e Dayane. E il meccanismo di nomination che ha portato Tommaso, Andrea e Rosalinda come nominati al televoto per il terzo finalista è complicatissimo. Per prima cosa i due finalisti Pierpaolo e Dayane pescano una carta per stabilire chi inizierà la catena di esclusi, la carta è di ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)Vip 5 i nominati della puntata di venerdì 12 febbraio sono: Tommaso, Andrea e Rosalinda ma in gioco c’è la finale () La finale del 1 marzo è sempre più vicina e ilVip non può permettersi di perdere per strada un altro concorrente. Così dopo l’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta nella serata di venerdì 12 febbraio è partito un televoto per stabilire chi sarà ilinsieme a Pierpaolo e Dayane. E il meccanismo diche ha portato Tommaso, Andrea e Rosalinda come nominati al televoto per ilè complicatissimo. Per prima cosa i due finalisti Pierpaolo e Dayane pescano una carta per stabilire chi inizierà la catena di esclusi, la carta è di ...

