'GF Vip', la sorpresa di Ariadna Romero a Pierpaolo Pretelli: 'Vinci per lui' (Di sabato 13 febbraio 2021) Momenti particolarmente toccanti nella Casa del 'Grande Fratello Vip' , dove Ariadna Romero ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa all'ex compagno Pierpaolo Pretelli , padre di suo figlio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Momenti particolarmente toccanti nella Casa del 'Grande Fratello Vip' , doveha varcato la porta rossa per fare unaall'ex compagno, padre di suo figlio ...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - HopeSlash : Comunque ora si spiegano tutti quei vip che dicevano 'Un vip sarà una spiacevole sorpresa per voi' Se lo dicono pi… - Brasciola_9 : Zelletta sorpresa di questo GF Vip il quarto posto è tuo! - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. La rabbia di Guenda: “Vi siete accaniti tutti contro… - tvblogit : Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. La rabbia di Guenda: “Vi siete accaniti tutti contro… -