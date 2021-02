Esclusiva: crisi Pescara, Bucchi e Rastelli hanno detto no. In lizza Grassadonia e Calori (Di sabato 13 febbraio 2021) Un’altra sconfitta contro il Venezia e una prestazione impalpabile. Il Pescara resta ultimo in classifica e la posizione di Roberto Breda è a rischio. Già prima di Empoli c’erano stati contatti con Bucchi che ha aveva declinato l’invito, poi un pareggio insperato aveva rinviato la svolta in panchina. Ora Breda è di nuovo in bilico, il Pescara ha Massimo Oddo sotto contratto ma un ritorno é complicato. In una mini lista ci sono Gianluca Grassadonia e Alessandro Calori, anche Rastelli (contattato) ha detto no. Più defilato Serse Cosmi. A meno che, in caso di esonero di Breda, il Pescara non decida per una soluzione interna. Ma la situazione è molto difficile. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Un’altra sconfitta contro il Venezia e una prestazione impalpabile. Ilresta ultimo in classifica e la posizione di Roberto Breda è a rischio. Già prima di Empoli c’erano stati contatti conche ha aveva declinato l’invito, poi un pareggio insperato aveva rinviato la svolta in panchina. Ora Breda è di nuovo in bilico, ilha Massimo Oddo sotto contratto ma un ritorno é complicato. In una mini lista ci sono Gianlucae Alessandro, anche(contattato) hano. Più defilato Serse Cosmi. A meno che, in caso di esonero di Breda, ilnon decida per una soluzione interna. Ma la situazione è molto difficile. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

