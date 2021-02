Covid, vaccinazioni over 80 e forze dell'ordine al via a Teramo (Di sabato 13 febbraio 2021) Teramo - Partita in Abruzzo la vaccinazione degli over 80: le attività hanno preso il via ad Ancarano, paesino del Teramano, su una settantina di soggetti del posto. Dal 15 febbraio la parte finale della fase uno della campagna inizierà concretamente anche nelle altre tre Asl. Sempre oggi, a Teramo e L'Aquila, sono iniziate anche le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco. Anche in questo caso nei prossimi giorni si partirà anche a Pescara e Chieti. Infine si lavora sul mondo della scuola: la Regione Abruzzo sta predisposto una piattaforma telematica specifica che sarà operativa nelle prossime ore leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 13 febbraio 2021)- Partita in Abruzzo la vaccinazione degli80: le attività hanno preso il via ad Ancarano, paesino del Teramano, su una settantina di soggetti del posto. Dal 15 febbraio la parte finalea fase unoa campagna inizierà concretamente anche nelle altre tre Asl. Sempre oggi, ae L'Aquila, sono iniziate anche le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca allee ai Vigili del Fuoco. Anche in questo caso nei prossimi giorni si partirà anche a Pescara e Chieti. Infine si lavora sul mondoa scuola: la Regione Abruzzo sta predisposto una piattaforma telematica specifica che sarà operativa nelle prossime ore leggi tutto

RegLombardia : #pianovaccinazioni Da lunedì 15 febbraio il piano vaccinazioni anti #Covid-19 in #Lombardia entra nella seconda fas… - Tg3web : È bufera sull'Azienda sanitaria 5 di La Spezia, che ha inserito gli omosessuali tra coloro che hanno comportamenti… - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - Sinivet : RT @ANMVI_Ufficiale: ??Veterinari e Covid, come cambia la professione. I rapporti con i clienti, la gestione dell'emergenza, l'esigenza dell… - SteMariotto : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni Da lunedì 15 febbraio il piano vaccinazioni anti #Covid-19 in #Lombardia entra nella seconda fase. Pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccinazioni Hong Kong, medici pubblici contro l'obbligo di giuramento

... ella ha sottolineato che di questo passo il sistema sanitario pubblico non avrà abbastanza personale per affrontare la pandemia da Covid - 19, soprattutto riguardo alle vaccinazioni. Le autorità ...

Regno Unito: Covid, ministri e operatori sanitari avviano campagna di sensibilizzazione sui vaccini

Il Regno Unito, che ha registrato più di 120 mila morti per Covid, è stato il primo Paese occidentale a iniziare le vaccinazioni di massa a dicembre.

Covid, ai guariti basta una dose di vaccino Il Sole 24 ORE Per la prima volta un carico di vaccini anti Covid transita in Friuli Venezia Giulia

È arrivato da Lubiana il primo carico di vaccini anti Covid transitato in Friuli Venezia Giulia via terra, diretto all’aeroporto di Pratica di Mare. È la prima volta che un carico di vaccini anti Covi ...

Covid, vaccinazioni over 80 e forze dell'ordine al via a Teramo

Salute Teramo - 13/02/2021 11:03 - Partita in Abruzzo la vaccinazione degli over 80: le attività hanno preso il via ad Ancarano, paesino del Teramano, su una settantina di ...

... ella ha sottolineato che di questo passo il sistema sanitario pubblico non avrà abbastanza personale per affrontare la pandemia da- 19, soprattutto riguardo alle. Le autorità ...Il Regno Unito, che ha registrato più di 120 mila morti per, è stato il primo Paese occidentale a iniziare ledi massa a dicembre.È arrivato da Lubiana il primo carico di vaccini anti Covid transitato in Friuli Venezia Giulia via terra, diretto all’aeroporto di Pratica di Mare. È la prima volta che un carico di vaccini anti Covi ...Salute Teramo - 13/02/2021 11:03 - Partita in Abruzzo la vaccinazione degli over 80: le attività hanno preso il via ad Ancarano, paesino del Teramano, su una settantina di ...