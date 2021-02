Boscaglia | “Ora serve continuità | la squadra deve capire una cosa La mia su Lucca”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il Palermo è tornato alla vittoria.Archiviato l'amaro ko maturato sul campo dell'Avellino, il Palermo torna a vincere, dopo oltre un mese di magra. I rosanero, in campo con uno scatenato Mario Alberto Santana, si impongono sul Bisceglie nel match andato in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". Una sfida decisa dalla doppietta die dalla rete di Luperini che fa tirare un lungo respiro di sollievo alla compagine siciliana, reduce da un periodo tutt'altro che roseo. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico rosanero, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Turris? Dobbiamo convincerci che siamo questi e avere la consapevolezza di essere unache può dominare. Bisogna lavorare l'uno per l'altro, dobbiamo continuare così. Oggi abbiamo fatto una buona partita e vinto, ma se non ...

Lo stesso Lucca potrebbe raddoppiare poco dopo la mezz'grazie a un brutto errore in disimpegno ... Allenatore:6.5. Bisceglie (3 - 5 - 2): Spurio 5; Altobello 5.5, Priola 5.5, Bassano 5.5; ...... in cui i giocatori diavevano ottenuto un solo punto in tre partite. I pugliesi, invece, ... Il Bisceglie ne ha approfittato segnando due gol in un quarto d'con Maimone e Mansour. Il ...La partita Palermo - Bisceglie di Sabato 13 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 24° giornata del Girone C di Serie C ...È un Palermo molto più cinico rispetto ad altre occasioni quello visto questo pomeriggio contro un Bisceglie mai domo. Sono proprio i pugliesi a passare con Rocco nei primi minuti sfruttando una dormi ...