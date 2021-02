Balene | l' etologa del Wwf | Ho pianto quando le ho sentite cantare

(Di sabato 13 febbraio 2021) Haha sentito il canto delle. Laura Pintore , 28 anni,, è l'esperta dei cetacei per il WWF . "Sono la mia passione fin da bambina. Mi hanno accompagnato in tutti questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Balene etologa

Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2021 - Ha pianto, quando ha sentito il canto delle balene. Laura Pintore, 28 anni, etologa, è l'esperta dei cetacei per il WWF. "Sono la mia passione fin da bambina. Mi hanno accomp ...