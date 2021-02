Australian Open 2021, Fognini: “Sorpreso dalla mia prestazione. Nadal? Il mio tennis può infastidirlo” (Di sabato 13 febbraio 2021) Fabio Fognini approda agli ottavi dell’Australian Open 2021. Il tennista ligure, al termine del match vinto in tre set contro Alex De Minaur, si è detto estremamente soddisfatto dalla propria prestazione nonostante le incertezze della vigilia: “Non era pretattica ero davvero molto stanco e sapevo che lui era in gran forma, avendo già vinto un torneo quest’anno. Sono davvero Sorpreso dalla mia prestazione, soprattutto pensando a quanta strada ho fatto rispetto al primo match di ATP Cup giocato contro Dennis Novak. Per cui in questo momento sento solo tanta felicità e positività. Se proprio devo guardare il pelo nell’uovo, alla fine ho pagato la tensione. Ma l’ho accusata quando ero avanti due set e doppio break (6-4 6-3 ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Fabioapproda agli ottavi dell’. Ilta ligure, al termine del match vinto in tre set contro Alex De Minaur, si è detto estremamente soddisfattoproprianonostante le incertezze della vigilia: “Non era pretattica ero davvero molto stanco e sapevo che lui era in gran forma, avendo già vinto un torneo quest’anno. Sono davveromia, soprattutto pensando a quanta strada ho fatto rispetto al primo match di ATP Cup giocato contro Dennis Novak. Per cui in questo momento sento solo tanta felicità e positività. Se proprio devo guardare il pelo nell’uovo, alla fine ho pagato la tensione. Ma l’ho accusata quando ero avanti due set e doppio break (6-4 6-3 ...

