Alta Irpinia | controllo sul territorio da parte dei carabinieri | tre denunce e tre fogli di via

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’azione deidella Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi didelpredisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, istanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che in questi ultimi giorni hanno portato al deferimento di 3 persone in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. In particolare, idella Stazione di Castelfranci hanno denunciato un 40enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, per aver omesso di mettere in sicurezza o demolire un fabbricato considerato “a pericolo di crollo”, ...