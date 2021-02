Allenatore Napoli: no di De Laurentiis a Benitez. Lo vuole per un altro ruolo (Di sabato 13 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis avrebbe detto no a Rafa Benitez nel ruolo di Allenatore: il presidente del Napoli ha in mente un altro ruolo Le strade di Gennaro Gattuso e del Napoli non sembrano mai essere state così divergenti: scontato il suo addio a giugno ma non è da escludere una separazione prematura. Tuttosport rivela come Rafa Benitez non sia nel novero degli allenatori voluti da De Laurentiis: lo vorrebbe invece come direttore tecnico e supervisore sul mercato. Resta dunque sempre in lizza per il ruolo di Allenatore il grande ex Walter Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Aurelio Deavrebbe detto no a Rafaneldi: il presidente delha in mente unLe strade di Gennaro Gattuso e delnon sembrano mai essere state così divergenti: scontato il suo addio a giugno ma non è da escludere una separazione prematura. Tuttosport rivela come Rafanon sia nel novero degli allenatori voluti da De: lo vorrebbe invece come direttore tecnico e supervisore sul mercato. Resta dunque sempre in lizza per ildiil grande ex Walter Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com

