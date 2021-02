«Ti lascio per riprendermi»: come affrontare una separazione concedendosi qualche risata (Di sabato 13 febbraio 2021) Il perché esista un wedding planner che ti organizzi il matrimonio e non un separation planner che ti renda meno traumatica la separazione è uno dei dubbi che Giovanna Donini e Andrea Midena si sono chiesti in Ti lascio per ripredermi (Solferino), manuale «prati-comico» nel quale si ride a crepapelle, ma si impara anche qualche preziosa lezione per quando la relazione inizierà a scricchiolare. «Fare la valigia quando si è ancora felici può, per esempio, risultare utilissimo per quando ti separerai, così avrai già da parte le cose più giuste da portarti dietro senza sembrare uno scappato di casa» spiegano Giovanna e Andrea, autori televisivi e teatrali, che hanno pensato di scrivere questo libro perché la separazione, nel loro caso, ha sempre avuto qualcosa di destinato. «Ci siamo conosciuti grazie a una separazione. Siamo diventati amici quando Andrea si era appena separato e stava molto male» raccontano ragionando sul fatto che il tema della separazione è sempre stato nella loro testa: leggere la notizia del boom dei divorzi durante il lockdown è stata la miccia che li ha portati ad arrotolarsi le maniche e a regalare ai lettori un libro che Giovanna e Andrea un po’ si dispiacciono che leggeranno, ma non poi così tanto «perché intanto noi fatturiamo». Leggi su vanityfair (Di sabato 13 febbraio 2021) Il perché esista un wedding planner che ti organizzi il matrimonio e non un separation planner che ti renda meno traumatica la separazione è uno dei dubbi che Giovanna Donini e Andrea Midena si sono chiesti in Ti lascio per ripredermi (Solferino), manuale «prati-comico» nel quale si ride a crepapelle, ma si impara anche qualche preziosa lezione per quando la relazione inizierà a scricchiolare. «Fare la valigia quando si è ancora felici può, per esempio, risultare utilissimo per quando ti separerai, così avrai già da parte le cose più giuste da portarti dietro senza sembrare uno scappato di casa» spiegano Giovanna e Andrea, autori televisivi e teatrali, che hanno pensato di scrivere questo libro perché la separazione, nel loro caso, ha sempre avuto qualcosa di destinato. «Ci siamo conosciuti grazie a una separazione. Siamo diventati amici quando Andrea si era appena separato e stava molto male» raccontano ragionando sul fatto che il tema della separazione è sempre stato nella loro testa: leggere la notizia del boom dei divorzi durante il lockdown è stata la miccia che li ha portati ad arrotolarsi le maniche e a regalare ai lettori un libro che Giovanna e Andrea un po’ si dispiacciono che leggeranno, ma non poi così tanto «perché intanto noi fatturiamo».

