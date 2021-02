orizzontescuola : Supplenze scuola infanzia, a Roma GaE e GPS prima e seconda fascia esaurite - orizzontescuola : Supplenze da Graduatorie terza fascia ATA: in caso ci si accorge di errori punteggio si deve sollecitare scuola al… - PellegriniLuisa : @spighissimo Ho la sua stessa età e nel 1988 con una laurea col max facevo di tutto, brevi supplenze, poche ore in… - scuolainforma : Supplenze scuola, ecco dove si cercano docenti (aggiornamento 11 febbraio) - leoncina__ : Mia zia: se vuoi fare le supplenze nelle scuole dimmelo che ti aiuto a capire le grafuatorie, poi tu che hai compet… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze scuola

Orizzonte Scuola

... dal momento che gli oneri dellesui "fragili" saranno a carico delle specifiche risorse ...per i contratti di supplenza stipulati per la sostituzione del personale "fragile" della...Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri live. Partecipa con noi all'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.Non appena sarà nato, il governo Draghi non avrà il tempo di imparare a camminare. Dovrà direttamente iniziare a correre. Il presidente del Consiglio incaricato ha ...Altre 58. La più giovane ha 37 anni e la più anziana quasi 58. Sono le famose maestre senza laurea, appena licenziate con l’ennesima sentenza del Tar del Lazio perché, appunto, in possesso del solo di ...