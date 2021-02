Stipendi piloti F1 | riduzioni e limiti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella giornata di ieri FIA e Formula 1 si sono riuniti per discutere di una serie di argomenti chiave relativi ai futuri regolamenti sportivi, tecnici e finanziari delle prossime stagioni di F1. Alla fine della riunione, la commissione ha istituito un gruppo di lavoro per discutere dei costi dei contratti dei. RiduzioneF1 Il 2021 sembra essere per la Formula 1 l’anno della rivoluzione e dei cambiamenti. Ieri FIA e Formula 1 si sono riuniti per discutere sulle nuove regole di questa stagione ma anche delle successive. Una visione e un piano a lungo termine. Un dei temi trattati durante la riunione riguarda gli altissimi costi della F1 e in particolare deglidei. La commissione infatti ha deciso di limitare la quantità di denaro che un team di Formula 1 può ...