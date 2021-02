Recovery Plan, il peso dell’eredità di Conte e le priorità per Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ovviamente tra i primissimi, se non il primo dossier cui deve mettere mano il governo Draghi, c’è il Recovery Plan. Vale la pena a questo proposito fare il punto sullo stato dell’arte e sull’eredità lasciata dal governo Conte. La bozza approvata dal governo il 13 Gennaio 2021 di Pnrr, pubblicata in Contemporanea con l’apertura della crisi di governo, ha trovato un’accoglienza abbastanza fredda fra gli addetti ai lavori e gli osservatori, oltre alle già ricordate critiche del presidente di Confindustria. Anche a Bruxelles e nelle capitali europee l’accoglienza non è stata delle migliori. Basti ricordare per tutti l’autorevole Lars Feld, capo del team di saggi sull’economia della cancelliera Angela Merkel che in un’intervista pubblicata su Repubblica, ha precisato di non aver finito di leggere per ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ovviamente tra i primissimi, se non il primo dossier cui deve mettere mano il governo, c’è il. Vale la pena a questo proposito fare il punto sullo stato dell’arte e sull’eredità lasciata dal governo. La bozza approvata dal governo il 13 Gennaio 2021 di Pnrr, pubblicata inmporanea con l’apertura della crisi di governo, ha trovato un’accoglienza abbastanza fredda fra gli addetti ai lavori e gli osservatori, oltre alle già ricordate critiche del presidente di Confindustria. Anche a Bruxelles e nelle capitali europee l’accoglienza non è stata delle migliori. Basti ricordare per tutti l’autorevole Lars Feld, capo del team di saggi sull’economia della cancelliera Angela Merkel che in un’intervista pubblicata su Repubblica, ha precisato di non aver finito di leggere per ...

