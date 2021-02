Pirlo: “Spiace per Gattuso. Noi guardiamo a chi sta più in alto, a Milan e Inter” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sfrondata della retorica pre-partita di rito (apprendiamo che “sarà una gara importante per entrambe le squadre”), la conferenza stampa di Andrea Pirlo alla viglia di Napoli-Juve si può riassumere in una dichiarazione d’intenti – “guardiamo a chi ci sta davanti” – e ad un’altra di solidarietà con Gattuso e la sua “situazione”. Partiamo da questa: “Fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi. Pensiamo sempre a fare il massimo, le partite sono sempre importanti, poi può capitare che per uno o per l’altro ci siano momenti difficili. Mi diSpiace della situazione di Rino, ma penso ai miei problemi e dovremo cercare di fare bene”. Tradotto: sì Gattuso è nei guai. Pensiamo a noi, che appena quattro mesi fa davate tutti per vittima sacrificale dello stesso Napoli che ora è in crisi. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sfrondata della retorica pre-partita di rito (apprendiamo che “sarà una gara importante per entrambe le squadre”), la conferenza stampa di Andreaalla viglia di Napoli-Juve si può riassumere in una dichiarazione d’intenti – “a chi ci sta davanti” – e ad un’altra di solidarietà cone la sua “situazione”. Partiamo da questa: “Fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi. Pensiamo sempre a fare il massimo, le partite sono sempre importanti, poi può capitare che per uno o per l’altro ci siano momenti difficili. Mi didella situazione di Rino, ma penso ai miei problemi e dovremo cercare di fare bene”. Tradotto: sìè nei guai. Pensiamo a noi, che appena quattro mesi fa davate tutti per vittima sacrificale dello stesso Napoli che ora è in crisi. ...

