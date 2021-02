Mina Settembre | Ultima Puntata | Mina Scopre Tutti i segreti!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 12 febbraio 2021), tramadei segreti sconvolgenti sulla sua famiglia, mentre indaga anche sulla badante di sua madre, scomparsa. La donna però deve prendere drastiche decisioni… Anche, la fiction di Rai 1, sta per volgere al termine. L’amata assistente sociale sta per scoprire la verità sul suo passato e sulla sua famiglia, in particolar modo su suo padre., però, entrerà in contatto anche con tante cose sconvolgenti. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimastisi ...