Juventus, Chiesa: “Abbiamo i difensori più forti. E sulla doppietta al Milan…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Federico Chiesa, giocatore della Juventus, si è esposto ai microfoni di Junior Reporter elogiando alcuni suoi compagni di squadra: “Il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera? Contro Giorgio, contro Matthijs, contro Leonardo è difficile giocare, bisognerebbe vederli in allenamento. Sono i più forti e i più difficili da superare. La mia doppietta al Milan? Ero felice perché quella vittoria ha regalato una grande gioia a noi e ai nostri tifosi. Era una partita fondamentale da vincere. Sono felice che i miei gol abbiano aiutato la squadra ad ottenere i tre punti in quel match. Poi era una partita scudetto quindi ancora valeva ancora di più”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Federico, giocatore della, si è esposto ai microfoni di Junior Reporter elogiando alcuni suoi compagni di squadra: “Il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera? Contro Giorgio, contro Matthijs, contro Leonardo è difficile giocare, bisognerebbe vederli in allenamento. Sono i piùe i più difficili da superare. La miaal Milan? Ero felice perché quella vittoria ha regalato una grande gioia a noi e ai nostri tifosi. Era una partita fondamentale da vincere. Sono felice che i miei gol abbiano aiutato la squadra ad ottenere i tre punti in quel match. Poi era una partita scudetto quindi ancora valeva ancora di più”. SportFace.

