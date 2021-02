Inter-Lazio 14 febbraio ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ una fase decisiva nel campionato dell’che affronta in sequenzae Milan in due gare dal peso specifico enorme in ottica scudetto. La squadra di Conte, che dopo l’eliminazione dalla coppe europee deve ingoiare anche il boccone della sconfitta in semifinale di coppa Italia contro la Juve, potrà sfruttare il vantaggio di giocare InfoBetting: Scommesse Sportive e