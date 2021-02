Huawei Watch GT2 | smartwatch dalla grande autonomia in offerta su Amazon con 99 euro di sconto

cmbg66 : L'Italia esclude Huawei. Negozi vuoti in Cina. Ancora arresti a Hong Kon... - CouponOfferte : #12febbraio ???OFFERTA AMAZON??? ?? HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39' AMOLED HD, 2 settimane utiliz… - HuaweiMobileIT : Dai vita a un nuovo ritmo. Con #HUAWEIWatchFIT hai maggiore controllo sulla riproduzione della musica che ami, a po… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Watch

Telefonino.net

...00 ) Notebook gaming MSI GE66 Raider - 1.999,99 ( 2.399,00 )MateBook X Pro 2020 da 13,9 " Intel i7 10510U, NVIDIA GeForce MX250 - 1.499,00 ( 1.999,00 ) SmartwatchGT 2 ......5 8 GB DDR4 - SDRAM 512 GB SSD Windows 10 648.90 ? Compra ora Ottimi questi due portatili... Anche il nuovo Mac mini in offerta! - 6% Novità AppleSeries 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio ...HUAWEI In occasione di San Valentino mette a disposizione di tutti gli iscritti a Member Center premi e regali che si aggiungono alle promozioni e alle ...HUAWEI Watch GT 2 Pro è lo smartwatch di punta del produttore cinese, eccolo oggi in offerta su Amazon al 28% di sconto.