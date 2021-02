Horizon Forbidden West ' con nuove zone più belle e grandi' nei dettagli svelati dalla doppiatrice di Aloy

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il viaggio disu PlayStation non è finito.continuerà ad addentrarsi nel mondo post-apocalittico e tribale introdotto dal capitolo precedente. Come l'originale, questa avventura avrà come protagonista, una guerriera emarginata che è finalmente riuscita a superare le prove e diventare un membro della società. In un'intervista con GamesRadar, Ashly Burch, ladi, ha condiviso alcune riflessioni sul nuovo capitolo, che lei descrive come "più grande e bello". L'esperienza di aver lavorato suZero Dawn permette di conoscere moltisulla storia e sui personaggi. "Ci sono cose che posso fare adesso perché conosco molto bene lei e il suo mondo. È come costruire su una base ...

Il viaggio di Aloy su PlayStation non è finito. Horizon Forbidden West continuerà ad addentrarsi nel mondo post-apocalittico e tribale introdotto dal capitolo precedente. Come l'originale, questa avve ...Ashley Burch, la doppiatrice dell'eroina di Horizon Forbidden West, ha parlato genericamente del gioco e del suo personaggio.