Grillo non è riuscito a difendere il Movimento da Renzi | è lui il vincitore della partita

Non che mi dispiaccia (detto tra noi) poiché se il quesito del voto in Rousseau fosse stato posto correttamente ("Sei favorevole a sostenere un governo Draghi?") avrei votato Sì senza alcuna titubanza (ma poi avrei messo il veto all'ingresso di Italia Viva in questo governo e avrei avuto i favori di tutto il popolo, o quasi, dalla mia parte). E avrei votato Sì senza alcun dubbio se quello stesso quesito sulla istituzione di un Super Ministero per la Transizione ecologica fosse stato presentato in altra occasione. Ma quel modo di dire una cosa mentre se ne pensa un'altra del tutto differente (si può dire "tipicamente Renziano"?) io non lo digerisco proprio (e vedo che per fortuna non sono solo, almeno nel M5S). E' probabile che i geniacci del 5 Stelle avessero in mente una strategia molto sofisticata che purtroppo la gente semplice (me compreso) non può capire, ma se ...

