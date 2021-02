Governo, Draghi pronto a presentare la squadra al Colle fra oggi e domani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo il via libera M5s al Governo Draghi, cade l’ultimo ostacolo alla formazione dell’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Ora il premier incaricato ha il quadro completo della maggioranza... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo il via libera M5s al, cade l’ultimo ostacolo alla formazione dell’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Ora il premier incaricato ha il quadro completo della maggioranza...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - ninabecks1 : RT @matteorenzi: Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di Mario Dr… - Luihi9 : ho 67 anni e non ho ricordanza, di politici di bassa qualità come questi attuali, il bello è che nonostante tutto ,… -