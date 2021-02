Draghi annuncia la lista dei ministri: manca quello dello Sport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Draghi è il nuovo Presidente del Consiglio: il Premier ha annunciato la lista dei ministri, ma manca il ministro dello Sport Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva, accettando il mandato concesso da Mattarella, e ha annunciato la lista dei ministri. Rispetto al precedente Governo, c’è una novità sostanziale: manca il ministero dello Sport, che nel Conte bis era stato affidato a Vincenzo Spadafora. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)è il nuovo Presidente del Consiglio: il Premier hato ladei, mail ministroIl presidente del Consiglio incaricato Marioha sciolto la riserva, accettando il mandato concesso da Mattarella, e hato ladei. Rispetto al precedente Governo, c’è una novità sostanziale:il ministero, che nel Conte bis era stato affidato a Vincenzo Spadafora. Leggi su Calcionews24.com

