Covid: in Sicilia Rt più basso d'Italia, l'isola torna in giallo da lunedì (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Sicilia tornerà in zona gialla da lunedì. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, l'ultima come esponente del governo Conte, era nell'aria da alcuni giorni. Anche perchè tutti i dati provenienti dall'isola erano incoraggianti. Ma la certezza si è avuta solo nel pomeriggio, quando il monitoraggio Iss-ministero della Salute ha certificato che la Sicilia

