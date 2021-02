Coronavirus | in Spagna 3 415 morti in sette giorni | è record Brasile | “la variante scoperta in Amazzonia è tre volte più contagiosa”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) In Germania il rischio della diffusione delle varianti delcontinua a essere in cima alle preoccupazioni della Cancelliera Angela Merkel che, “in accordo con i Bundesländer e con i partner Ue” ha deciso di chiudere da domenica le frontiere tedesche agli ingressi dal Tirolo e dalla Repubblica ceca, a causa dell’alto impatto locale delle mutazioni del Covid. Nel Paese i contagi calano – 9.860 nelle ultime 24 ore, 556 le vittime – ma l’attenzione resta altissima, con il lockdown prorogato fino al 7 marzo. Laregistra invece ilnegativo di decessi settimanali, mentre ilfa i conti con ladelrilevata in, che è trepiùdel virus ...

Laha registrato negli ultimi sette giorni 3.415 morti provocati dal, il livello settimanale più alto dalla prima ondata di infezioni che ha colpito il Paese: è quanto emerge dai dati ...I rischi possono arrivare da un peggioramento della pandemiae da una mancanza di ...possa scendere prima verso gli 80 punti base e poi anche a raggiungere i livelli registrati dae ...I Paesi nordeuropei spingono per adottare il passaporto per i vaccinati per salvaguardare il turismo. Cosa fa l'Italia?Le campagne di vaccinazione contro il coronavirus sono appena iniziate in Europa ma i governi sono già divisi sui 'corona-pass', documenti che attestino l'avvenuta immunizzazione e facilitino gli spos ...