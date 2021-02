Cina oscura Bbc per “gravi violazioni di contenuti”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Bloccate le trasmissioni della Bbc in, l’accusa è che l’emittente britannica abbia violato le norme sull’informazione imposte dal Paese A partire da oggi la trasmissione dei programmi televisivi della Bbc World News sarà bandita in, l’ente regolatore dell’informazione infatti ha vietato il canale televisivo per il modo in cui Bbc ha trattato la pandemia da coronavirus e la persecuzione della minoranza etnica degli uiguri. L’informazione su questi, ritiene l’ente, avrebbe “violato gravemente” le regole sull’informazione adottate dal Paese. L’ente regolatore dell’informazione sostiene che il canale di trasmissione non abbia rispettato “il prerequisito che le notizie debbano essere vere e giuste“, e che “non danneggino gli interessi nazionali cinesi”. L’accusa che larivolge alla Bbc è ...

Anche Hong Kong oscura la Bbc A distanza di poche ore dall'oscuramento in Cina imposto dalla National Radio and Television Administration, anche RTHK, il network pubblico e indipendente di Hong Kong ... Read More World la Bbc: 'Ha violato le regole del giornalismo' 12 Febbraio 2021 Il canale World News della Bbc verrà oscurato dalle autorità di Pechino e non potrà più trasmettere in Cina. Bloccate le trasmissioni della Bbc in Cina, l'accusa è che l'emittente britannica abbia violato le norme sull'informazione imposte dal Paese ...